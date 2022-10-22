نائب سابق: وزارة الدفاع سر قفلية لإحدى الشخصيات

قال عضو مجلس النواب السابق كاظم الصيادي، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع هي "سر قفلية" لشخصية سياسية.

وذكر الصيادي، خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "سوق مزاد العملة وسوق مزاد السياسة هما وجهان لفساد واحد"، مضيفاً أن "المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني فشل حتى اللحظة، في السيطرة على مزاد المناصب".

وحذر، السوداني من "الانصياع إلى الكتل السياسية"، مردفاً أن "الكعكة السياسية التي تتصارع حولها مختلف الأطراف هي عفنة".

وتابع الصيادي، أن "الأحزاب الكردية تخوض حرباً من أجل المغانم والسرقات".

وأضاف، أن "ديمومة صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمراً مستحيلاً"، مبيناً أنه "يترقب ما تؤول إليه تطورات الأحداث السياسية".