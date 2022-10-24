الحكيم يلتقي الأعرجي ويبحثان جملة ملفات بينها أمن العراق

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "التقينا بمكتبنا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وتداولنا في ملفات الأمن القومي العراقي وسبل تعزيزها فضلا عن العلاقة مع دول الجوار والمنطقة وآلية إدامة الزخم في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة".وأضاف، "بينا ضرورة التعامل مع التحدي الإرهابي من زاويته الأمنية وقلنا إن المعالجة الأمنية تحتاج معالجات مماثلة لها على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، وأشرنا إلى أن تحسين الواقع المعيشي واستيعاب الشباب عبر برامج وخطط طموحة من شأنها أن تعضد الواقع الأمني المتحقق حاليا".وشدد الطرفين، على "إدامة التواصل الأمني مع دول الجوار والمنطقة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الأخيرة باعتبار أمن العراق وسلامته مدخلا لأمن وسلامة المنطقة وسلامة النظام الإقليمي، وأكدنا على الجانب السياسي والدبلوماسي لحفظ أمن وسيادة العراق".