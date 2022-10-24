العراق واليابان يبحثان العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلّم اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد لدى العراق ماتسوموتو هوتوشي"، مبينة انه "جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وطوكيو، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين".وأكد حسين، بحسب البيان، أنَّ "موقع العراق الجغرافيّ يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من احتياطات كبيرة من الموارد الطبيعيَّة"، لافتا إلى ان "الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسيَّة من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخليَّة في العراق".وأكّد "دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المُشترَكة"، مُتمنياً "للسفير الجديد المُوفقية، والنجاح في مهامِّ عمله".وأبدى حسين "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلّ التسهيلات للبعثة الدبلوماسيَّة اليابانية في بغداد".من جانبه، قدم السفير اليابانيّ تهانيه إلى الوزير "بمُناسبة إنتخاب رئيس الجُمهُوريَّة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المُقبلة"، مُؤكَّداً "رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائيَّة، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المُشترَك في مُختلِف المُستويات".وأشار الى أنَّ "العراق دولة إستراتيجيَّة في المنطقة ويمتلك علاقات مُتوازنة مع دول الجوار الجغرافيّ ودول العالم"، لافتاً الى أن "اليابان عازمة على الارتقاء بعلاقاتها مع العراق".