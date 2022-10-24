الحكيم يدعو لدعم السوداني وفريقه الوزاري المرتقب

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاثنين، القوى السياسية الى دعم رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري المرتقب.



وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلينا رومانيسكي وتداول معها وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدي".

وأكد الحكيم بحسب البيان أن "العراق ماض بتشكيل الحكومة القادمة"، فيما جدد دعوته الى "حكومة خدمة وطنية وللكتل السياسية بدعم السوداني وفريقه الوزاري ليتمكنوا من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي".

واشار الى "عدم المشاركة في الحكومة مع دعمها ومساندتها"، داعيا الى "تمثيل المكونات العراقية فيها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي في البلاد".

وبين "أهمية الحفاظ على توازن العراق في الملفات الإقليمية والدولية وأدواره التي لعبها في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة".

من جانبها، اكدت السفيرة الأمريكية "ترحيب بلادها بتكليف السوداني واستعدادها لإدامة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن".