بالوثائق.. مذكرات قبض بقضية "الأمانات الضريبية"

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن صدور مذكرات قبض في قضية "الأمانات الضريبية".

وأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن اعتقال المتهم الرئيس في قضية "الأمانات الضريبية".



وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.