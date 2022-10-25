العراق يبحث مع تركيا تقوية أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد أستقبل، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي".وأضاف، أنه "وفي مستهل اللقاء، نقل السفير تهاني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الى عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياته بالنجاح والتوفيق في مهام عمله".وأشار البيان الى، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين"، مبينا ان "رشيد أكد أهمية توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات تعزيزا للعلاقات المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين ويحقق الأمن والاستقرار المشترك".من جانبه، أكد السفير علي رضا كوناي، دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.