"الجبوري هو العقل المدبر".. تفاصيل جديدة عن سرقة أموال الضرائب

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "الجبوري هو العقل المدبر لسرقة اموال الضرائب وتم تداول اسمه من قبل نواب في البرلمان ومدونين".إلى ذلك، قال عضو لجنة النزاهة عبد الرحيم الشمري في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "تم تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم هيثم الجبوري مستشار رئيس الوزراء حالياً وعضو مجلس نواب سابقاً وحالياً معروض أمام المحكمة".وتداولت وسائل اعلام في وقت سابق انباء أفادت، بأن قوة خاصة من هيئة النزاهة الاتحادية، نفذت، امر اعتقال بحق مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري لتورطه بقضية سرقة أموال الضرائب.وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قد قررت استقدام احد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمد بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات، حسب ما أعلن إعلام القضاء في بيان يوم (19 تشرين الأول 2022).