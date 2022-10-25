صادقون بشأن تسريبات الكابينة الوزارية: انتظروا صباح الخميس

وصفت حركة صادقون، التسريبات التي تنشر عن اسماء الكابينة الوزارية بـ"غير الدقيقة".

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة على "تويتر"، إن "كل التسريبات التي تنشر عن اسماء الكابينة الوزارية غير دقيقة".

وأضاف "لا تتعبوا انفسكم وانتظروا حتى العاشرة من صباح الخميس المقبل".

وكان عضو مجلس النواب رفيق الصالحي قال في وقت سابق لـ السومرية نيوز، إن "محمد شياع السوداني بدأ بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية"، مبيناً أن "الرئيس المكلف حسم كابينته بنسبة 80%".



وتالبع الصالحي، أن "السوداني قدم طلباً لمجلس النواب لغرض عقد جلسة منح الثقة والتصويت على تشكيلته الوزارية نهاية الأسبوع الجاري"، متوقعاً أن "يكون الخميس المقبل هو موعد جلسة الحسم".