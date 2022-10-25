السوداني يوجه طلباً للبرلمان بشأن التصويت على كابينته

تنشر السومرية نيوز، وثيقة موقعة باسم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تتضمن طلباً للبرلمان لتحديد يوم الخميس المقبل لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.

وكان عضو مجلس النواب رفيق الصالحي قال في وقت سابق لـ السومرية نيوز، إن "السوداني بدأ بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية"، مبيناً أن "الرئيس المكلف حسم كابينته بنسبة 80%".



وتالبع الصالحي، أن "السوداني قدم طلباً لمجلس النواب لغرض عقد جلسة منح الثقة والتصويت على تشكيلته الوزارية نهاية الأسبوع الجاري"، متوقعاً أن "يكون الخميس المقبل هو موعد جلسة الحسم".