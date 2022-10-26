"نجري عملية التدقيق النهائي".. السوداني يصدر بياناً بشأن الكابينة الوزارية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني يجري، اليوم الاربعاء، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس".وأضاف، أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".وأشار البيان الى، أن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيداً جنائياً بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً أنه "سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".