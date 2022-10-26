مكتب السوداني ينوه بشأن مرشحي الكابينة الحكومية

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي، وأن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة".وبين، أنه "لم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن".وكانت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، قد أشارت في حديث لـ السومرية نيوز، إلى أن "بعض الأسماء المتداولة بشأن الكابينة الحكومية هي صحيحة".