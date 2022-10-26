تأكيداً للسومرية.. البرلمان يحدد غداً موعداً للتصويت على كابينة السوداني

وقدم الرئيس المكلف، طلباً إلى الحلبوسي؛ من أجل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.ورد الحلبوسي على طلب السوداني، اليوم الأربعاء، بالقول: "تحديد جلسة الخميس 27 تشرين الأول، الساعة الثانية بعد الظهر للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".وأشار إلى "تشكيل لجنة حسب المادة 49 / ثانياً من النظام الداخلي لتقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري لعرض التقرير على المجلس قبل التصويت".وأضاف الحلبوسي، أن "اللجنة تشكل من كل من مستشار الترشيح + المستشار القانوني + مدير عام القانونية + مدير عام البرلمانية، وتكون برئاسة نائب رئيس المجلس".وكانت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، قد ذَكرت في حديث لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان استجاب لطلب الرئيس المكلف بعقد جلسة منح الثقة يوم غد".