رئيس الجمهورية: ضرورة تشكيل حكومة تنال الدعم والإسناد

وقال مكتب رشيد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد تحالف السيادة؛ لبحث الأوضاع العامة في البلد والمستجدات السياسية".وأشار رشيد، إلى أن "الظروف الراهنة أحوج ما تكون الى توحيد الجهود وتكاتف الجميع من أجل خدمة الوطن، وحل المسائل المرتبطة بمطالب المواطنين".ولفت، الى "أهمية تشكيل الحكومة الجديدة وأن تنال الدعم والإسناد المطلوبين من أجل أن تمضي قدماً نحو القيام بمهمات كبيرة مُنتظرة، خصوصا المتعلّقة بتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، الى جانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد في البلد".