أبرزها اعتذار المكلف.. رصد 15 شائعة إعلامية منذ تكليف السوداني

وحدد المركز في بيان ورد للسومرية نيوز، "نحو 15 شائعة اخذت صداها على التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام منذ تكليف النائب محمد شياع السوداني بتشكيل الكابينة الوزارية، حيث تأتي تلك الشائعات في إطار التنافس والتصعيد الاعلامي بين مختلف القوى السياسية المؤثرة".وبين أبرز الشائعات التي ظهرت عدم حقيقتها لاحقا هي اعتذار المكلف برئاسة الوزراء عن التكليف وتعهده حكومته بحل هيئة المساءلة والعدالة وشائعة أخرى ترافقت مع نشر اسماء قيل انها للمكتب الاعلامي الجديد، في وقت فندت بيانات رسمية خبر طرد إحدى النائبات من دولة القانون بسبب تمسكها بوزارة الصحة، بحسب البيان.ويحذر المركز من "استخدام الشائعات في النزاعات السياسية والشخصية سيما ما جرى تداوله حول توزيع 3 ترليونات سرقت من الامانات الضريبية على النواب المستقلين من اجل تصويتات في البرلمان".ووفقا للبيان، دعا المركز "الجهات المعنية والرقابية الى تفعيل أدوات مواجهة الشائعات وإطلاق برامج التوعية المجتمعية في هذا المضمار للمساهمة في الحد من تأثيرات التضليل في المجتمع".