بفقرة واحدة.. البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة اليوم

السومرية نيوز – سياسة

نشر مجلس النواب العراقي، جدول اعمال جلسة اليوم الخميس، فيما حدد الساعة السادسة مساءً موعداً للجلسة.



وتضمن الجدول فقرة واحدة وهي التصويت على الكابينة الوزارية المقدمة من المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.