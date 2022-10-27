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قبيل جلسة منح الثقة.. امريكا: لن نتخلى عن العراق

سياسة

2022-10-27 | 05:20
قبيل جلسة منح الثقة.. امريكا: لن نتخلى عن العراق
1,668 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جينيفر غافيتو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن العراق".

غافيتو قالت أيضا إن الولايات المتحدة تسعى أن يكون العراق مركزاً لاستقرار الشرق الأوسط، فيما أشارت إلى أن "واشنطن ملتزمة يشراكتها مع بغداد ولن تتخلى عن ذلك".

وأوضحت المسؤولة الأمريكية في مقابلة تلفزيونية ، أن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى أن يكون العراق مركزا لاستقرار الشرق الأوسط".

وأضافت "نعرف أنه بعد الخروج الأمريكي من أفغانستان، اعتقد كثيرون أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط، ومن العراق، وهذا خطأ".

ومضت قائلة "لدينا أجندة طموحة في العراق، ونعتبره شريكا استراتيجيا لأمريكا، وحدث اليوم يسمح لنا أن نشدد على أننا نعتبر العلاقة معه أساسية ومهمة".

ورسمت المسؤولة الأمريكية أركان العلاقات مع بغداد، وقالت إن "الأمن أساس العلاقة بين البلدين"، لكنها أضافت "سنستمر بدعم العراقيين في مجالات مختلفة".

وبينت غافيتو أن "هناك أمور عدة كنا وسنستمر في القيام بها، طبعا الأمن يعتبر أساس العلاقة بين الدولتين"، مضيفة "بعد نهاية العمليات العسكرية، كان التركيز الأميركي على مسارات مختلفة مثل الدفع نحو الاستقرار والسيادة والرخاء قبل كل شيء".

ولفتت غافيتو إلى وجود برامج مختلفة للتعاون "مثل برامج التبادل التي يزور فيها العراقيون من الباحثين وغيرهم أمريكا، وهناك التعليم العالي في العراق، ومبادرات توفر الفرصة للعراقيين للحصول على خبرة في قطاع المقاولات، والعمل مع شركات ومؤسسات".

كما قالت إن هناك فرصا للتعاون "عبر قطاع الغاز والطاقة، وفي مواجهة مشكلة الفساد المستشري في العراق، مضيفة أن واشنطن "وفرت موارد كبيرة لهذا الهدف لسنوات، والعراق ما زال أمامه طريق طويل للوصول للاستقرار".

وشددت غافيتو على أن "الشعب العراقي يمكنه الاعتماد على الشراكة مع أمريكا للوصول لأهدافه، ونحن ملتزمون بهذه الرؤية، وملتزمون بتعزيز الاستقرار والسيادة، وتحسين حياة العراقيين".

ويستعد مجلس النواب العراقي، اليوم، لعرض وتداول سير مرشحي حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بغية التصويت عليها، وتنصيبها بشكل رسمي.
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