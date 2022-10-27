"معالجة الأزمات وحماية الفئات الفقيرة".. أبرز ما تضمنه المنهاج الوزاري للسوداني

وتضمن المنهاج الوزاري الذي قدمه السوداني لمجلس النواب، "العمل على اصلاحات عديدة في قطاعات مهمة في الدولة كالقطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وزيادة ساعات تجهيز المواطنين، بالإضافة الى حماية الفئات الفقيرة من المجتمع".كما تضمن، "مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، وضرورة الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".