عقب تقديم المنهاج الوزاري.. السومرية تنشر السيرة الذاتية للسوداني

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تمهيداً لعقد جلسة "منح الثقة".. النواب الكرد يصلون مبنى البرلمان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436363-638024639285459291.jpg
عقب تقديم المنهاج الوزاري.. السومرية تنشر السيرة الذاتية للسوداني
سياسة
2022-10-27 | 06:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,621 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السيرة الذاتية للأخير، وذلك قبيل جلسة منح الثقة المقررة اقامتها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.
السيرة الذاتية ادناه:
*المهندس محمد شياع السوداني سياسي عراقي بارز، أصبح رئيسا لمجلس الوزراء في 27/10/2022 بعد تكليفه من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رسمياً لتشكيل الحكومة.
*ينحدر شياع السوداني من عائلة عراقية ميسانية، وعشيرة عراقية عربية من العشائر الكريمة قدّمت مثل باقي عوائل العراق وعشائره، الشهداء والدماء في مواجهة الدكتاتورية والطغيان والإرهاب.
*فاز السوداني بعضوية مجلس النوّاب عن بغداد لثلاث دورات متتالية (2014-2018-2021).
*قدّم السوداني إسهامه كعضو في اللجنة البرلمانية المشرفة على تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.
*شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من 2014 إلى عام 2018، وفي الوقت نفسه، شغل منصب وزيرا للصناعة ووزارتي التجارة والمالية بالوكالة.
*وكان المهندس محمد شياع السوداني قد شغل منصب وزير حقوق الإنسان من 2010 إلى العام 2014، وعيّن وزيراً بالوكالة لوزارة الهجرة والمهجّرين، ووزارة الزراعة، ورئيساً لمؤسسة السجناء السياسيين.
*بدأ السوداني حياته السياسية بعد سقوط نظام الطاغية والبعث عام 2003، وشغل عدداً من مناصب الخدمة المدنية بين أعوام 2004 و2010، منها: قائمقام مدينة العمارة (محافظ ميسان)، وعضواً في مجلس محافظة ميسان، ثم محافظاً لميسان.
*كان السوداني أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عام 2019 بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وسط احتجاجات مطلبية في العاصمة بغداد في تشرين الأول 2019.
*وأيّد السوداني مطالب المحتجين بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتحسين الخدمات، والتوظيف، والعدالة الاجتماعية.
*اقترح السوداني برنامجاً حكومياً للإصلاحات الاقتصادية، وتحسين الخدمات، ومكافحة الفقر والبطالة والفساد.
*تبنى محمد شياع السوداني الدعوة الى الحوار الوطني، واعتماد الوسائل السلمية والدستورية لحل الخلافات السياسية على المستوى الوطني، ورفع هدفاً واضحاً في بناء عراق مزدهر وموحد من الجنوب إلى الشمال.
*نجح في تشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات بجودة عالية، تؤمّن بالعدالة الإجتماعية والسلم الأهلي، مثلما تبنى في برنامجه الحكومي إقامة علاقات دولية متوازنة وسلمية مع دول الجوار والعالم كافة.
*أسس السوداني تيار الفراتين السياسي في كانون الثاني 2021، وهو امينه العام المنتخب .
(الفراتين) حزب سياسي مدني يدعو إلى حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العراقيين، وفاز بثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس النواب 2021.
*السوداني كان رئيسا وعضوا في العشرات من اللجان الحكومية الخدمية ورسم الستراتيجيات المحلية والعلاقات الدولية، وحشد الضغط السياسي والشعبي من أجل حماية الصناعة العراقية وأعاد إحيائها،رافعا شعار(صنع في العراق)، وهو معروف بقيادته القوية في مكافحة الفساد وقد أعاد ملايين الدولارات إلى وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة، والتجارة).
*السوداني (صاحب اليد البيضاء) كما وصفته الصحافة العالمية يحمل شهادة البكالوريوس بالعلوم الزراعية من جامعة بغداد.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
29.99%
02:46 | 2022-10-26
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
02:46 | 2022-10-26
الأنواء الجوية: امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد
أخبار الطقس
29.9%
03:56 | 2022-10-26
الأنواء الجوية: امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد
03:56 | 2022-10-26
طهران تكشف هوية منفذي الهجوم على مرقد ديني
دوليات
21.56%
15:00 | 2022-10-26
طهران تكشف هوية منفذي الهجوم على مرقد ديني
15:00 | 2022-10-26
نائب يكشف: السوداني يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن الكابينة الوزارية
خاص السومرية
18.54%
13:53 | 2022-10-25
نائب يكشف: السوداني يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن الكابينة الوزارية
13:53 | 2022-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٣٢٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٣٢٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-27
Morning Live
هوس التسوق ..مرض يصيب الشباب - الحلقة ١٥٣ | 2022
05:00 | 2022-10-27
Morning Live
هوس التسوق ..مرض يصيب الشباب - الحلقة ١٥٣ | 2022
05:00 | 2022-10-27
بالمختزل
رئيس الوزراء السابع يشكل المحاصصة الثامنة - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-26
بالمختزل
رئيس الوزراء السابع يشكل المحاصصة الثامنة - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-26
52 دقيقة
اكتشاف المواهب الرياضية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
52 دقيقة
اكتشاف المواهب الرياضية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
الأكثر مشاهدة
لقطات
طبقة كادحة من دون رواتب رعاية اجتماعية | ناس وناس
07:00 | 2022-10-27
لقطات
طبقة كادحة من دون رواتب رعاية اجتماعية | ناس وناس
07:00 | 2022-10-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٣٢٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٣٢٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-10-27
Morning Live
هوس التسوق ..مرض يصيب الشباب - الحلقة ١٥٣ | 2022
05:00 | 2022-10-27
Morning Live
هوس التسوق ..مرض يصيب الشباب - الحلقة ١٥٣ | 2022
05:00 | 2022-10-27
بالمختزل
رئيس الوزراء السابع يشكل المحاصصة الثامنة - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-26
بالمختزل
رئيس الوزراء السابع يشكل المحاصصة الثامنة - حلقة ٥٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-26
52 دقيقة
اكتشاف المواهب الرياضية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
52 دقيقة
اكتشاف المواهب الرياضية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.