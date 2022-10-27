علاوي وبارزاني يبحثان التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة

وقال مكتب علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى البارزاني، وجرى الحديث عن عدد من الملفات المهمة على الساحة المحلية في مقدمتها تشكيل الحكومة ومهامها المقبلة حيث اتفق الجانبان على دعم محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة عراقية تلبي طموحات الشعب تكون اولى مهامها محاربة الفساد والمفسدين والقضاء على الطائفية السياسية والمحاصصة وحل الخلافات بين بغداد واربيل وتشكيل لجنة حكماء فضلاً عن التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة بقانون ومفوضية انتخابات جديدين".كما بحث اللقاء، وفق البيان، "الاعتداءات المتكررة بين فترة واخرى على مناطق متفرقه من الاقليم حيث اكد علاوي ان تكرار هذه الاعتداءات يمس ويهدد سيادة العراق داعياً الى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع تكرارها".