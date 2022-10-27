تمهيداً لعقد جلسة "منح الثقة".. النواب الكرد يصلون مبنى البرلمان

وصل أعضاء مجلس النواب من المكون الكردي، اليوم الخميس، إلى مبنى البرلمان؛ تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.

وقال مراسل السومرية، إن "النواب الكرد من الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد) وصلوا إلى مبنى البرلمان، في المنطقة الخضراء وسط بغداد".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.