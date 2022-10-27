الوزراء المرشحون يصلون البرلمان

وذكر مراسل السومرية نيوز، الخميس، إن المرشحين للوزارات في حكومة السوداني وصلوا إلى مبنى البرلمان.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.