الكاظمي يتحدث عن كابينة السوداني: اختار 4 منها وترك الأخرى للكتل

وذكر الكاظمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "حكومة السوداني عبارة عن 23 وزارة حسم منها الأغلبية"، مبيناً أن "12 وزارة للمكون الشيعي، أربعة منها (المالية، الداخلية، الصحة، والكهرباء) تركت مسألة اختيار مرشحيها للسوداني".وأضاف، أن "الكتل السياسية هي من طرحت أسماء المرشحين للحقائب الوزارية، على أن يختار السوداني من يراه مؤهلاً من تلك الأسماء".ولفت إلى أن "هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) حول موضوع الوزارات، إذ يطالب البارتي بثلاث وزارات بينما طالب اليكتي بوزارتين من أصل أربعة".وأكد، أن "استمرار الخلافات داخل البيتين الكردي والسني، سيفضي إلى تمرير نحو 20 وزارة فقط، على أن يتم تمرير ما يتبقى في جلسات مقبلة".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.