رئيس الجمهورية يصل مجلس النواب

وصل رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، الى مبنى مجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني.



وقال مراسل السومرية، ان "رشيد وصل الى مبنى مجلس النواب".



ومن المقرر أن يعقد المجلس، مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.