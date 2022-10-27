جرس البرلمان يقرع لدعوة النواب للدخول الى قاعة جلسة "الحسم"

وقال مراسل السومرية، إن "جرس البرلمان قرع لدعوة النواب للدخول الى قاعة المجلس".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.