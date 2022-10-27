بدء جلسة منح الثقة لحكومة السوداني بحضور 253 نائباً - عاجل

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، عن بدء جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.





واضافت ان "عدد الحضور ٢٥٣ نائبا". وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن عن أعـمـال الجلســـــة رقم (7) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الاولى الفصـــل التشريعـــي الثاني، والمخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".واضافت ان "عدد الحضور ٢٥٣ نائبا".

يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.