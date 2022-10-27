السوداني يبدأ قراءة برنامجه الحكومي امام مجلس النواب - عاجل

وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " السوداني بدأ بقراءة برنامجه الحكومي امام مجلس النواب".وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، جلسة خاصة للتصويت على الكابينة الوزارية برئاسة محمد شياع السوداني والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.يشار الى أن رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.