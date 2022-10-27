السوداني ينهي قراءة منهاجه الحكومي

وقالت الدائرة الاعلامي في البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف انهى كلمته التي اوجز فيها برنامجه الحكومي ومنهاج الوزارة".يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.