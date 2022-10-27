عراك داخل البرلمان.. إحالة نائبين إلى لجنة السلوك

افاد مرسل السومرية نيوز، اليوم الخميس، باحالة نائبين الى لجنة السلوك النيابي جراء عراك، خلال جلسة التصويت على كابينة محمد شياع السوداني.



وقال مراسلنا إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أحال النائبين علاء الركابي و فلاح الخزعلي الى لجنة السلوك النيابي على اثر صياح وعراك داخل جلسة البرلمان".



وأضاف ان "الحلبوسي طرد علاء الركابي من الجلسة بعد اعتراضه على المحاصصة".