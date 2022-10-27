حكومة السوداني تنال ثقة مجلس النواب.. اسماء الوزراء

تنشر وكالة السومرية نيوز، الكابينة الوزارية الجديدة في حكومة محمد شياع السوداني، والتي صوت عليها مجلس النواب اليوم الخميس.







نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية - فؤاد حسين



نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط - محمد علي تميم



نائب رئيس الوزراء ووزير النفط - حيان عبد الغني عبد الزهرة



وزير المالية - طيف سامي محمد



وزير الدفاع - ثابت محمد سعيد رضا



وزير الداخلية - عبد الأمير الشمري



وزير الصحة - صالح مهدي مطلب



وزيرة الهجرة والمهجرين - إيفان فائق



وزير النقل - رزاق محيبس



وزير الموارد المائية - عون ذياب



وزير العمل والشؤون الاجتماعية - أحمد الأسدي



وزير الشباب والرياضة - أحمد محمد حسين



وزير التربية - إبراهيم ياسين



وزير الثقافة والسياحة والآثار - أحمد الفكاك



وزير العدل - خالد شواني



وزير الكهرباء - زياد علي فاضل



وزير الاتصالات - هيام عبود كاظم



وزير الزراعة - عباس جبر عبادة



وزير التعليم العالي - نعيم العبودي



وزير الصناعة والمعادن - خالد بتال



وزير التجارة - أثير داود الغريري



وزارة البيئة - مؤجل



وزارة الإعمار والإسكان - مؤجل

أدناه أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة:نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية - فؤاد حسيننائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط - محمد علي تميمنائب رئيس الوزراء ووزير النفط - حيان عبد الغني عبد الزهرةوزير المالية - طيف سامي محمدوزير الدفاع - ثابت محمد سعيد رضاوزير الداخلية - عبد الأمير الشمريوزير الصحة - صالح مهدي مطلبوزيرة الهجرة والمهجرين - إيفان فائقوزير النقل - رزاق محيبسوزير الموارد المائية - عون ذيابوزير العمل والشؤون الاجتماعية - أحمد الأسديوزير الشباب والرياضة - أحمد محمد حسينوزير التربية - إبراهيم ياسينوزير الثقافة والسياحة والآثار - أحمد الفكاكوزير العدل - خالد شوانيوزير الكهرباء - زياد علي فاضلوزير الاتصالات - هيام عبود كاظموزير الزراعة - عباس جبر عبادةوزير التعليم العالي - نعيم العبوديوزير الصناعة والمعادن - خالد بتالوزير التجارة - أثير داود الغريريوزارة البيئة - مؤجلوزارة الإعمار والإسكان - مؤجل