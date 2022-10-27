أول تعليق للسوداني بعد نيل حكومته ثقة البرلمان - عاجل

علق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على منح مجلس النواب الثقة لكابينته الوزارية.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "بعد التوكل على الله نالت كابينتا الوزارية ثقة مجلس النواب".



يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.