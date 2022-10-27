مجلس النواب يرفع جلسته - عاجل

قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، رفع جلسته التي خصصت للتصويت على الكابينة الحكومية لـ"محمد شياع السوداني".



وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم".



وعقد اليوم مجلس النواب، جلسة شهدت التصويت على حكومة السوداني.