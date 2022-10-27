الكاظمي: نسلّم الأمانة والعراق بحال أفضل - عاجل

قال رئيس مجلس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه "سلم الأمانة والعراق بحال أفضل".

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة، "بكل شرف واعتزاز نسلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022".



وأضاف، أن "الأزمة الاجتماعية التي صاحبت التظاهرات الشعبية في تشـرين وما بعدها كرّست أجواء انعدام الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة".