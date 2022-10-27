بعد تمرير حكومة السوداني.. الحلبوسي: شعبنا ينتظر الكثير

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان الشعب العراقي ينتظر الكثير من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي تم منحها الثقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الحلبوسي وجه خلال الجلسة شكره لكل الجهود التي بُذلت لتشكيل الحكومة".



واضاف، إن "شعبنا العراقي ينتظر من الحكومة الكثير، وينتظر من مجلس النواب الكثير، نتمنَّى التوفيق لرئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية التي ندعمها لتطبيق المنهاج الوزاري الذي صوَّت عليه مجلس النواب".