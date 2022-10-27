أول موقف إيراني بعد نيل حكومة السوداني ثقة البرلمان

وذكر السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "نبارك التصويت على الحكومة العراقية و الخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل"، متمنياً لها "التوفيق و النجاح في خدمة الشعب العراقي بكافة اطيافه و مكوناته".وأضاف، أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت و ستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق"، مؤكدا أنها "تمد يد الاخوة للحكومة نحو تعزيز العلاقة".