واشنطن تبارك للسوداني: نرغب في رؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة

وقالت السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد"وأضافت: "نتطلعُ قدماً للعمل معاً لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".وأشارت الى، أن "شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".