المجلس الاعلى يهنئ السوداني بنيل حكومته ثقة البرلمان

هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب.

وقال حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز،: " نهنئ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب".



وأضاف: "نتمنَّى التوفيق لرئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية لتطبيق المنهاج الوزاري الذي صوَّت عليه مجلس النواب".