يونامي: الحكومة الجديدة تواجه تحديات تتطلب إجراءات حاسمة

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نرحب بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واكمال كابينته الوزارية سريعاً الان الخطوة الاساسية التالية".وأضافت: "تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة، وسيشمل ذلك معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الاصلاحات التي تشتد الحاجة اليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين وتنويع الاقتصاد وتشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب، ومعالجة آثار تغيير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكويمة، مع بسط سلطة الدولة".وتابع البيان: "سوف تثبت أهمية تصميم جميع الأطياف على تقديم حلول ملموسة"، مبيناُ أن "الامم المتحدة تؤكد من جديد التزامها الثابت بدعم العراق حكومةً وشعباً".