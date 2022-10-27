الحكيم يطالب الحكومة بمكافحة الفساد و "ضرب حيتانه"

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز :"نبارك لأخينا دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني نيله وفريقه الوزاري ومنهاج حكومته ثقة مجلس النواب، كما نكبر فيه وبفريقه التفاوضي حسم ملف تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، في سابقة لم تشهدها الحكومات السابقة".واضاف: "ومع تشكيل الحكومة وإنهاء حالة الإنسداد السياسي نود التأكيد والتذكير بأنه على جميع القوى السياسية أن تضع مصلحة الوطن والشعب نصب أعينها ، وأن تقدمها على أي مصلحة حزبية أو فئوية، وأن تدعم مسارات الإصلاح ومكافحة الفساد وخدمة المواطنين".وتابع، "في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا وإسنادنا لحكومة السيد السوداني فهي مطالبة بأن تكون خير وصل بين النظام السياسي والجمهور وتعمل على استعادة الثقة وتجسير العلاقة، وإدامة الحوار والتواصل مع القوى المعترضة" مشيرا الى ان "التأييد والإعتراض نابع من توجه وطني لخدمة الوطن والمواطن، كما ونحث دولته على فتح قنوات الحوار والتواصل مع دول الجوار والمنطقة والعالم والإنطلاق من ثابت المصلحة الوطنية وحفظ السيادة العراقية".وطالب الحكومة بـ"مكافحة الفساد وضرب حيتانه وتجفيف منابعه ودعم المؤسسات الرقابية والتشريعية ووسائل الإعلام لاستعادة الأموال المنهوبة على وفق القانون بعيدا عن التسقيط واللغة الثأرية والتشفي".واكد على ضرورة تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والإقتصادية والتنموية والعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لأن تجد القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين نفسها على مدرج التنفيذ سيما تلك المعطلة لأسباب سياسية وأخرى مجهولة منذ دورات برلمانية سابقة".