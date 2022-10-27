ننتظر ان تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها.. اقتدار وطن تهنئ السوداني

وقال عبطان في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "بارك لرئيس الوزراء ‎محمد شياع السوداني نيل حكومته ثقة البرلمان التي ننتظر أن تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها وتحقيق طموحات الشعب".واضاف: "وتغليبا للمصلحة العامة وايفاء بعهودنا لناخبينا نؤكد دعمنا لها، وسنبذل جهدنا في تصويب ما نلاحظه من أخطاء وإخفاقات ونشيد بالخطوات الإيجابية".