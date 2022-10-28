بعد نيل حكومة السوداني ثقة البرلمان.. تركيا: مستعدون للتعاون معها

وقالت الخارجية التركية في بيان: إن "تركيا ترحب بتولي الحكومة العراقية الجديدة مهامها من خلال الحصول بالتصويت على ثقة مجلس النواب، متمنياً" لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني التوفيق في هذه المهمة الهامة".واضاف البيان "نعتقد أن الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات لتلبية توقعات الشعب العراقي بنهج شامل وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد".وتابع أن "تركيا مستعدة كما في السابق لمواصلة تعاونها في كل المجالات مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس احترام الحساسيات والمصالح المشتركة".ومنح مجلس النواب، مساء الخميس، الثقة لحكومة السوداني، لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.