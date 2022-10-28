لاستلام الحقائب الوزارية.. السوداني يصل القصر الحكومي – عاجل

وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الى القصر الحكومي لاستلام مهام عمله.

وقال مصدر سياسي لـ السومرية نيوز، إن "السوداني وصل الى القصر الحكومي لاستلام مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".



ومنح مجلس النواب، مساء أمس الخميس، الثقة لحكومة السوداني، لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.