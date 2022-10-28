وزير الخارجية يصل الجزائر للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة، وصل إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، على رأس وفد دبلوماسيّ، للمُشاركة في إجتماعات الجامعة العربيَّة بدورتها (159) على المُستوى الوزاريّ، وكان بإستقباله الممثِّل الخاص لرئاسة الجُمْهُوريَّة الجزائريَّة الشعبيَّة، نورالدين عوام".وأضافت: "هذا وسيلتقي الوزير عدد من نظرائه العرب على هامش الإجتماعات المقررة، ومن المؤمَّل أنَّ تُناقش الدورة الحاليَّة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها الإقليميَّة والدوليَّة".