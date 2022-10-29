السوداني يوجه بتحسين نوعية البطاقة التموينية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير اجتمع بوزير التجارة أثير داوود الغريري، وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي".وأكد السوداني وفق البيان، أن "حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها".ووجّه رئيس الوزراء، "بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة".