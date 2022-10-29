ساكو يبرق للسوداني: برنامجكم إن تحقق سيؤدي إلى نهضة كبرى للعراق

وقال ساكو في نص رسالته: "دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أتقدم من دولتكم بالتهاني لمناسبة اختياركم رئيسا لوزراء العراق، ومنح مجلس النواب الثقة لحكومتكم".وتابع، "أتمنى من دولتكم الالتزام الكامل بالبرنامج الوزاري الذي تعهدتم به، وان تكون الأولوية للوطن والمواطن كما ذكرتم، أما الديانة، فلتبقى في قلوب المؤمنين والتعبير عن العبادة في بيوت الله، وليس لاستخدامها غطاء للتطرف والكراهية والعنف والفساد والاستحواذ على المال العام والخاص، والسلاح المنفلت"، مستدركا "كما لا يجوز استخدام النصوص الدينية للتهجم والتسقيط!".وأضاف ساكو، "دولة الرئيس، برنامجكم، إن تحقق سيؤدي إلى نهضة كبرى للعراق، على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي، وسيرسم تاريخكم".وأشار الى أن "المواطنين الذين عانوا من الظلم والفقر والمجاعة، ينتظرون الحقوق والحياة الكريمة، وعندما لا يجدونها في بلدهم يبحثون عنها في بلد آخر".ولفت الى، ان "طريق الإصلاح ومعالجة الأزمات يتم عبر الحوار المسؤول والشجاع، وليس الانفراد وكسر الارادات. نتمنى لكم الموفقية والنجاح، ولبلدنا العزيز السلام والاستقرار والازدهار".