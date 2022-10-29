العراق والسعودية يبحثان تطوير علاقاتهما

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن السفير نقل إلى السوداني برقية خطّية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن تهنئة له بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب.وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".