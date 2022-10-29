الملك الأردني يهاتف السوداني: ندعم دور العراق الرائد في المنطقة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن السوداني "تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، هنأ فيه بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة ونيل ثقة مجلس النواب".وشهد الاتصال "تأكيداً متبادلاً على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".وأكد السوداني، وفق البيان، "مواصلة التعاون بين العراق والأردن لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة واستقرارها، كما شدد الملك الأردني على دعم بلاده لأن يضطلع العراق بدوره الرائد في المنطقة".