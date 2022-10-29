العراق يبحث مع الجامعة العربية تبادل المواقف الداعمة للتوازن في المنطقة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربيّة، اليوم السبت المُوافق 2022/10/29، على هامش مُشارَكته في إجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الـ31 الذي تجري أعماله في الجزائر".وبحث الجانبان "أهمّية تعزيز العمل العربيّ المُشترَك، وتوحيد المواقف إزاء ما يعترض الدول العربيَّة من تحدّيات، كما بحثا أيضاً السُبُل الدبلوماسيَّة التي ينتهجها العراق ضمن آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد، وعمان، والقاهرة، وتعزيز الاقتصاديات المُشترَكة، وتبادل المواقف الداعمة للتوازن في المنطقة".وناقش الجانبان "عدداً من الملفات المهمة أبرزها علاقة العراق مع دول الجوار، وكذلك مع تركيا، وإيران، وموضوع إنهاء الأزمة السوريّة باعتماد الحوار، والحلّ السياسيّ الذي يُفضي إلى تثبيت الإستقرار، وعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربيَّة".وأكّد حسين، أنَّ "العراق يُواجه تحدّيات مُتعدِّدة، داعياً إلى تضافر الجُهُود العربيّة لتجاوزها".من جانبه، هنَّأ الأمين العامّ لجامعة الدول العربيَّة، الوزير "بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُشيداً بالدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربيّ المُشترَك، وأن الجامعة تدعم العراق بكل تطلعاته".