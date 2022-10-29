بغداد وواشنطن تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز إن "السوداني استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، حيث نقلت تهنئة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تسلّم مهامه، وتشكيل الحكومة الجديدة، ونيل ثقة مجلس النواب".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها، وفقاً لما تتطلبه مصلحة الشعبين الصديقين".