السوداني يفصح عن ذمته المالية.. والنزاهة تكشف التفاصيل

وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، ليغدو أول المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم الماليَّة بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي".وبينت، أن "رئيس مجلس الوزراء، وجه وزراء كابينته في الحكومة الجديدة بكشف ذممهم الماليَّة أمام هيئة النزاهة خلال مُدَّة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ تسنُّمهم المسؤوليَّة".وتابعت الدائرة، أنَّ "المادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".