العراق يستنكر تفجير الصومال: نرفض الإرهاب بكلِّ أشكاله

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج، الذي إستهدف مقر وزارة التربيّة والتعليّم العالي الصوماليّة، في العاصمة مقديشو، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح آخرين".وأعربت الوزارة عن المواساة لـ"الشعبِ الصوماليّ وعائلات الضحايا"، مؤكدة "موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أنَّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله، كما نؤكِّد على ضرورة المُواجهة الفكريّة لهذه الجماعات المُتطرفة".